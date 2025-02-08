Илья Забарный отыграл матч против Эвертона в Кубке Англии. Какие оценки получил украинец?

Илья Забарный отыграл матч против "Эвертона" в Кубке Англии.

Защитник вышел с первых минут и провёл полный матч. Он 6 раз вынес мяч из своей штрафной, совершил 2 перехвата и сделал один подкат.

Украинец выиграл одну из трёх (33%) дуэлей на поле и две из трёх (66%) дуэлей в воздухе.

Забарный совершил 80% точных передач и сделал 58 касаний.

WhoScored поставил защитнику 7,2 баллов.

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SofaScore оценил выступление украинца в 6,9 баллов.

Напомним, "Борнмут" обыграл "Эвертон" (2:0) и прошёл в 1/8 Кубка Англии.