Илья Забарный отыграл матч против Эвертона в Кубке Англии. Какие оценки получил украинец?
Посмотрим на статистические порталы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Илья Забарный отыграл матч против "Эвертона" в Кубке Англии.
Защитник вышел с первых минут и провёл полный матч. Он 6 раз вынес мяч из своей штрафной, совершил 2 перехвата и сделал один подкат.
Украинец выиграл одну из трёх (33%) дуэлей на поле и две из трёх (66%) дуэлей в воздухе.
Забарный совершил 80% точных передач и сделал 58 касаний.
WhoScored поставил защитнику 7,2 баллов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
SofaScore оценил выступление украинца в 6,9 баллов.
Напомним, "Борнмут" обыграл "Эвертон" (2:0) и прошёл в 1/8 Кубка Англии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известна декларацию почетного президента ФФУ Григория Суркиса
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Заинтриговал. Малиновский ответил на вопрос о возможности перехода в Полесье
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000