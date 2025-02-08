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Цыганков vs Атлетик: пятый матч украинца на старте года без голевых действий. Оценки за матч

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Полузащитник отыграл 1,5 тайма

Цыганков vs Атлетик: пятый матч украинца на старте года без голевых действий. Оценки за матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 23-м туре "Жирона" уступила в Бильбао "Атлетику" (0:3). Виктор Цыганков вышел в старте и покинул поле на 67-й минуте. Для украинца это был 12-й поединок в текущем розыгрыше Ла Лиги.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление экс-футболиста "Динамо" на 5,7 и 6,6 баллов. Виктор сделал 40 касаний, 81% точных пасов (22/27), 1 ключевую передачу, выиграл две из четырех дуэлей за позицию, заработал 1 фол, 11 раз терял мяч, в одном эпизоде ​​совершил вынос, в одном моменте удачно использовал дриблинг и еще в одной ситуации его ошибка привела к удару соперника.

14 февраля каталонцы будут принимать дома "Хетафе".

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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