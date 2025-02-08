  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Битва дня. Известно, будет ли играть Лунин в матче Реал - Атлетико
В тренде

Битва дня. Известно, будет ли играть Лунин в матче Реал - Атлетико

Наши за границей
Обновлено

Будет чудо или не будет?

Битва дня. Известно, будет ли играть Лунин в матче Реал - Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

Андрей начнет игру на скамейке запасных. Напомним, что украинец сыграл последний матч "Реала", который состоялся 5-го февраля (против "Леганеса" (3:2) в Кубке Испании).

Центральный поединок 23-го тура Примеры "Реал" - "Атлетико" начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Русин провел первый матч в основе Хайдука. Игрок получил не слишком высокую оценку
yellow-arrow
Реал Мадрид - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Цыганков vs Атлетик: пятый матч украинца на старте года без голевых действий. Оценки за поединок
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости