Битва дня. Известно, будет ли играть Лунин в матче Реал - Атлетико
Будет чудо или не будет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико".
Андрей начнет игру на скамейке запасных. Напомним, что украинец сыграл последний матч "Реала", который состоялся 5-го февраля (против "Леганеса" (3:2) в Кубке Испании).
Центральный поединок 23-го тура Примеры "Реал" - "Атлетико" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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