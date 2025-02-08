Битва дня. Известно, будет ли играть Лунин в матче Реал - Атлетико

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

Андрей начнет игру на скамейке запасных. Напомним, что украинец сыграл последний матч "Реала", который состоялся 5-го февраля (против "Леганеса" (3:2) в Кубке Испании).

Центральный поединок 23-го тура Примеры "Реал" - "Атлетико" начнется в 22:00 по киевскому времени.