Русин провел первый матч в основе Хайдука. Игрок получил не слишком высокую оценку

Украинский нападающий Назарий Русин сыграл свой первый матч в основном составе "Хайдука". Игрок отыграл первый тайм против "Вараждина" (1:0) в 21-м туре ХФЛ.

В этой игре Русин отдал 6 точных пасов из 9-ми, выполнил навес, проиграл все 5 единоборств и однажды сфолил.

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Статистически-аналитический портал Sofascore поставил нападающему за эту игру 6,4 баллов. Это самая низкая оценка среди стартового состава "Хайдука".