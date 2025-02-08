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Кочергин отличился третьим ассистом в сезоне, но Ракув проиграл

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Хозяева пропустили второй раз

Кочергин отличился третьим ассистом в сезоне, но Ракув проиграл

Фото: rakowczestochowa

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В 20-м туре Экстракляссы "Ракув" уступил на своем поле "ГКС Катовице" (1:2). Владислав Кочергин на 54-й минуте ассистировал Ивану Лопесу, который на тот момент сделал счет 1:1.

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Украинец оформил 7 результативных действий в текущем чемпионате. Это его первое участие в голевой атаке в 2025 году.

Коллектив из Ченстоховы не может победить в трех встречах подряд. "Красно-синие" остаются на 3-й строчке (37 очков), потеряв возможность опередить "Ягеллонию", которая также в этом туре потерпела поражение. 14 февраля "Ракув" поедет в Познань к лидеру таблицы.

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Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
Ekstraklasa
Опубликовал: Александр Симченко
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