Кочергин отличился третьим ассистом в сезоне, но Ракув проиграл

В 20-м туре Экстракляссы "Ракув" уступил на своем поле "ГКС Катовице" (1:2). Владислав Кочергин на 54-й минуте ассистировал Ивану Лопесу, который на тот момент сделал счет 1:1.

Украинец оформил 7 результативных действий в текущем чемпионате. Это его первое участие в голевой атаке в 2025 году.

Коллектив из Ченстоховы не может победить в трех встречах подряд. "Красно-синие" остаются на 3-й строчке (37 очков), потеряв возможность опередить "Ягеллонию", которая также в этом туре потерпела поражение. 14 февраля "Ракув" поедет в Познань к лидеру таблицы.