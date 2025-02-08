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Трубин vs Морейренсе: 4 удара в створ – 2 пропущенных. Оценки за матч

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Трудная победа и вновь пропущенные мячи

Трубин vs Морейренсе: 4 удара в створ – 2 пропущенных. Оценки за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 21-м туре португальской Примейры "Бенфика" на своем поле одолела "Морейренсе" (3:2). Хозяева уже к 15-й минуте отличились дважды благодаря дублю Эвангелоса Павлидиса, но соперник не растерялся и пытался отыграться. Украинский вратарь "орлов" вышел в стартовом составе.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Анатолия Трубина на 6,3 и 6,6 пунктов. Кипер совершил 2 сейва, 1 сейв из-за пределов штрафной, 31 касание, 90% точных пасов (19/21) и сделал 2 длинные точные передачи.

"Красные" сокращают отставание от "Спортинга" до 4-х очков. 15 февраля столичный гранд посетит "Санта-Клару".

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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