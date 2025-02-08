Трубин vs Морейренсе: 4 удара в створ – 2 пропущенных. Оценки за матч
Трудная победа и вновь пропущенные мячи
Getty Images/Global Images Ukraine
В 21-м туре португальской Примейры "Бенфика" на своем поле одолела "Морейренсе" (3:2). Хозяева уже к 15-й минуте отличились дважды благодаря дублю Эвангелоса Павлидиса, но соперник не растерялся и пытался отыграться. Украинский вратарь "орлов" вышел в стартовом составе.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Анатолия Трубина на 6,3 и 6,6 пунктов. Кипер совершил 2 сейва, 1 сейв из-за пределов штрафной, 31 касание, 90% точных пасов (19/21) и сделал 2 длинные точные передачи.
"Красные" сокращают отставание от "Спортинга" до 4-х очков. 15 февраля столичный гранд посетит "Санта-Клару".
Популярное сейчас
- Шахтер может подписать нападающего Динамо
- Известна декларацию почетного президента ФФУ Григория Суркиса
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Яремчук помог Олимпиакосу выйти в полуфинал Кубка Греции
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо