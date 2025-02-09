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Тренер Венеции прокомментировал свое отношение к Яремчуку

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Высказался о футболисте, который не стал его подопечным этой зимой

Тренер Венеции прокомментировал свое отношение к Яремчуку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Венеции" Эусебио ди Франческо признал, что ему импонирует игра украинского форварда.

"Что касается Шомуродова и Яремчука, то по этой теме уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении", – признал специалист.

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Эльдор Шомуродов в текущем сезоне появлялся в 19 матчах в составе "Ромы" во всех соревнованиях (4 результативных действия). В активе Романа Яремчука – аналогичное количество поединков в "Олимпиакосе" (2 гола, 1 ассист).

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Роман Яремчук Эусебио Ди Франческо Венеция
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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Александр Симченко
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