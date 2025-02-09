Тренер Венеции прокомментировал свое отношение к Яремчуку
Высказался о футболисте, который не стал его подопечным этой зимой
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Главный тренер "Венеции" Эусебио ди Франческо признал, что ему импонирует игра украинского форварда.
"Что касается Шомуродова и Яремчука, то по этой теме уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении", – признал специалист.
Эльдор Шомуродов в текущем сезоне появлялся в 19 матчах в составе "Ромы" во всех соревнованиях (4 результативных действия). В активе Романа Яремчука – аналогичное количество поединков в "Олимпиакосе" (2 гола, 1 ассист).
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Источник:Alfredo Pedulla
Опубликовал: Александр Симченко
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