Тренер Венеции прокомментировал свое отношение к Яремчуку

Главный тренер "Венеции" Эусебио ди Франческо признал, что ему импонирует игра украинского форварда.

"Что касается Шомуродова и Яремчука, то по этой теме уже высказался наш спортивный директор. И я был бы дураком, если бы сказал, что эти игроки мне не нравятся. Но все же мы пошли в другом направлении", – признал специалист.