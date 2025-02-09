Безус – о посещении Северного Кипра: Для меня это просто невозможно. Для меня та сторона закрыта

Полузащитник "Омонии" Роман Безус говорит, что принципиально не посещает оккупированную территорию.

“У них 50 лет назад была оккупация полуострова и многие пережили переселение. У них было не совсем так, но немного они понимают. Но люди разные есть, как у нас, так и здесь. Кто-то понимает это, кто-то, например, из переехавших из той части, не были там больше никогда. Или 1-2 раза в какой-нибудь монастырь ездили. А другие люди ездят туда иногда скупаться, потому что там более дешевые продукты”.

“Меня иногда даже 1 или 2 раза приглашали туда поехать. Для меня это просто невозможно. Это если бы кто-нибудь предложил и я увидел, что кто-то поехал в Крым или Донбасс. Для меня это было воспринято с оскорблением. Поэтому я здесь, я не могу это сделать из уважения к ним и из уважения к своей стране, из уважения к границам. Поэтому для меня та сторона закрыта. Есть люди разные, но провокаций здесь, в принципе, не было”, – признал Безус.

Турецкая Республика Северного Кипра была образована в результате государственного переворота и вторжения Турции в 1974 году.