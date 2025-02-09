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Экс-игрок Бари: Исключение Довбика из состава облегчило задачу Милану

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Украинца видели в основе

Экс-игрок Бари: Исключение Довбика из состава облегчило задачу Милану

Фото - Getty Images

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Бывший футболист и агент Массимо Брамбати удивлен отсутствием Артема Довбика в стартовом составе "Ромы" на поединок 1/4 финала Кубка Италии против "Милана".

"Рома" меня разочаровала. Я ожидал большего от Раньери, все знают его, как старого лиса, но на этот раз он неприятно удивил. Я не понял, почему Довбик остался в запасе. Исключение такого игрока из состава облегчило задачу "Милана", у которого есть явные проблемы в обороне. Кроме того, Довбик отлично играет в паре с Дибалой”.

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"Довбика не было и в старте на матч с "Наполи". Я думал, что Раньери приберег его на "Милан". Но его снова оставили в запасе. Возможно, у Раньери были свои причины принять такое решение, но я был разочарован этим", – заявил Брамбати.

Напомним, Довбик стал автором единственного гола "волков" в матче с "россонери".

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Источник:
TMW Radio
Опубликовал: Александр Симченко
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