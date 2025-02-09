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Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной

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Комментатор одобряет переход кипера и назвал плюсы Динамо от сделки

Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной

фото из соцсетей

Новина українською

Журналист Виктор Вацко оценил переход Георгия Бущана в аравийский "Аль-Шабаб".

"Если раньше выход в группу Лиги чемпионов давал такие деньги, которые в разы перекрывали заработки от продажи футболистов, то сейчас такого, подозреваю, еще долго не будет. Если есть предложение на плюс-минус адекватные деньги, то почему отказываться? Бущана продали за 3 миллиона евро. Нормально, я считаю.

Это точно лучше, чем ничего, как в тех же трансферах Андриевского и Шепелева. Тем более, где его презентовать в ближайшее время, чтобы продать подороже? Еврокубки – все, в сборной играют Трубин и Лунин. Чемпионат Украины? "Манчестер Юнайтед" поведется на вратаря, который феерит в матчах против "Левого Берега" и "Оболони"?"

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“Ситуация с трансфером Бущана – это ситуация, от которой выиграют все. Жора получил возможность поиграть за границей в лиге в разы сильнее нашей и более интересной. В лиге, где играет куча мировых звезд. В лиге, клубы которой тратят сумасшедшие деньги, и эта лига будет только развиваться. Смотрел фрагменты видео из дебютного матча Бущана, уровень мастерства футболистов и атмосфера на трибунах – послушайте, УПЛ и близко не "угадывает".

Я думаю, что и условия личного контракта Бущана на очень хорошем уровне, в разы лучше, чем в "Динамо", а это тоже важный момент. И при этом открыли путь в основу Нещерету", – подчеркнул Вацко.

В двух встречах Георгий совершил 12 сейвов и пропустил 4 гола.

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Виктор Вацко Георгий Бущан
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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