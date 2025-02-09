Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной

Журналист Виктор Вацко оценил переход Георгия Бущана в аравийский "Аль-Шабаб".

"Если раньше выход в группу Лиги чемпионов давал такие деньги, которые в разы перекрывали заработки от продажи футболистов, то сейчас такого, подозреваю, еще долго не будет. Если есть предложение на плюс-минус адекватные деньги, то почему отказываться? Бущана продали за 3 миллиона евро. Нормально, я считаю.

Это точно лучше, чем ничего, как в тех же трансферах Андриевского и Шепелева. Тем более, где его презентовать в ближайшее время, чтобы продать подороже? Еврокубки – все, в сборной играют Трубин и Лунин. Чемпионат Украины? "Манчестер Юнайтед" поведется на вратаря, который феерит в матчах против "Левого Берега" и "Оболони"?"