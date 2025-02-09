Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной
Комментатор одобряет переход кипера и назвал плюсы Динамо от сделки
фото из соцсетей
Журналист Виктор Вацко оценил переход Георгия Бущана в аравийский "Аль-Шабаб".
"Если раньше выход в группу Лиги чемпионов давал такие деньги, которые в разы перекрывали заработки от продажи футболистов, то сейчас такого, подозреваю, еще долго не будет. Если есть предложение на плюс-минус адекватные деньги, то почему отказываться? Бущана продали за 3 миллиона евро. Нормально, я считаю.
Это точно лучше, чем ничего, как в тех же трансферах Андриевского и Шепелева. Тем более, где его презентовать в ближайшее время, чтобы продать подороже? Еврокубки – все, в сборной играют Трубин и Лунин. Чемпионат Украины? "Манчестер Юнайтед" поведется на вратаря, который феерит в матчах против "Левого Берега" и "Оболони"?"
“Ситуация с трансфером Бущана – это ситуация, от которой выиграют все. Жора получил возможность поиграть за границей в лиге в разы сильнее нашей и более интересной. В лиге, где играет куча мировых звезд. В лиге, клубы которой тратят сумасшедшие деньги, и эта лига будет только развиваться. Смотрел фрагменты видео из дебютного матча Бущана, уровень мастерства футболистов и атмосфера на трибунах – послушайте, УПЛ и близко не "угадывает".
Я думаю, что и условия личного контракта Бущана на очень хорошем уровне, в разы лучше, чем в "Динамо", а это тоже важный момент. И при этом открыли путь в основу Нещерету", – подчеркнул Вацко.
В двух встречах Георгий совершил 12 сейвов и пропустил 4 гола.
Популярное сейчас
- Официально: воспитанник Флуминенсе – игрок Шахтера
- Илья Забарный отыграл матч против Эвертона в Кубке Англии. Какие оценки получил украинец?
- Часть вторая. Шахтер заинтриговал еще одним новичком
- Что там с Мудриком? Челси обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены