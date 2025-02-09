Кащук все еще может оказаться в Ла Лиге
Речь идет о неназванном клубе
Фото: Instagram
Представитель Ла Лиги во время зимнего трансферного окна предметно интересовался украинским вингером азербайджанского "Карабаха" Алексеем Кащуком.
По информации источника, команда из нижней части турнирной таблицы хотела арендовать футболиста на вторую половину сезона с правом дальнейшего выкупа игрока. Сообщается, что испанский коллектив следит за легионером с лета.
Напомним, что в феврале прошлого года сорвался переход Алексея в "Мальорку". Также тогда был интерес "Трабзонспора", но ни "Шахтер", ни сам Кащук не хотели соглашения с турецким клубом.
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Источник:Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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