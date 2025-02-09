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Кащук все еще может оказаться в Ла Лиге

Наши за границей

Речь идет о неназванном клубе

Кащук все еще может оказаться в Ла Лиге

Фото: Instagram

Новина українською

Представитель Ла Лиги во время зимнего трансферного окна предметно интересовался украинским вингером азербайджанского "Карабаха" Алексеем Кащуком.

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По информации источника, команда из нижней части турнирной таблицы хотела арендовать футболиста на вторую половину сезона с правом дальнейшего выкупа игрока. Сообщается, что испанский коллектив следит за легионером с лета.

Напомним, что в феврале прошлого года сорвался переход Алексея в "Мальорку". Также тогда был интерес "Трабзонспора", но ни "Шахтер", ни сам Кащук не хотели соглашения с турецким клубом.

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Алексей Кащук
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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