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Официально. Леганес подписал украинского полузащитника

Наши за границей

До этого выступал за Райо Вальекано

Официально. Леганес подписал украинского полузащитника

Леганес

Новина українською

"Леганес" подписал контракт с украинским полузащитником Марком Подоляком.

Как отмечает официальная страница "Леганеса" в Инстаграмме, украинец присоединился к команде чемпионата Испании. До этого Подоляк выступал за "Райо Вальекано".

Добавим, что в активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не сыгран ни за одну сборную Украины.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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