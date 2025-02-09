Официально. Леганес подписал украинского полузащитника

"Леганес" подписал контракт с украинским полузащитником Марком Подоляком.

Как отмечает официальная страница "Леганеса" в Инстаграмме, украинец присоединился к команде чемпионата Испании. До этого Подоляк выступал за "Райо Вальекано".

Добавим, что в активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не сыгран ни за одну сборную Украины.