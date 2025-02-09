Официально. Леганес подписал украинского полузащитника
До этого выступал за Райо Вальекано
Леганес
"Леганес" подписал контракт с украинским полузащитником Марком Подоляком.
Как отмечает официальная страница "Леганеса" в Инстаграмме, украинец присоединился к команде чемпионата Испании. До этого Подоляк выступал за "Райо Вальекано".
Добавим, что в активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не сыгран ни за одну сборную Украины.
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Источник:instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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