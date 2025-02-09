Посвятил победу одноклубникам. Трубин прокомментировал взятие трех баллов
В начале игры пропустил дважды
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 21-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" играла против "Морейренсе". Со старта вышел наш украинский голкипер Анатолий Трубин.
Начало игры стало сложным для Трубина, из-за этого он пропустил два гола, однако украинский голкипер продолжил бороться. Он совершил 2 сейва, 1 сейв из-за пределов штрафной площадки. Матч все-таки завершился победой "Бенфики".
"Всегда можно быть лучшими. Но главное, что +3 наши. Эта победа - для вас, Александер Ба, Ману Силва", — написал Трубин в Instagram.
Добавим, что Александер Ба и Ману Силва получили повреждения во время игры, и их пришлось заменить.
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