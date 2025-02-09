Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца

Артём Довбик сыграл почти полный матч "Ромы" против "Венеции".

Нападающий сыграл 89 минут в матче, дважды ударил по воротам соперников, но удары были заблокированы.

Также на счету украинца 20 касаний, 62% точных передач, выиграно 2 дуэли в воздухе из трёх. На поле Довбик не выиграл ни одну из трёх дуэлей.

Нападающий совершил один подкат и сделал один фол

WhoScored и SofaScore оценили выступления украинца одинаково – в 6,9 баллов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Рома" минимально обыграла "Венецию" со счётом 1:0. Единственный гол забил Дибала с пенальти.