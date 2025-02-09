Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца
Дали одинаковые оценки
Getty Images/Global Images Ukraine
Артём Довбик сыграл почти полный матч "Ромы" против "Венеции".
Нападающий сыграл 89 минут в матче, дважды ударил по воротам соперников, но удары были заблокированы.
Также на счету украинца 20 касаний, 62% точных передач, выиграно 2 дуэли в воздухе из трёх. На поле Довбик не выиграл ни одну из трёх дуэлей.
Нападающий совершил один подкат и сделал один фол
WhoScored и SofaScore оценили выступления украинца одинаково – в 6,9 баллов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Рома" минимально обыграла "Венецию" со счётом 1:0. Единственный гол забил Дибала с пенальти.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Латиноамериканские трансферы Шахтера, мадридское дерби, победа Забарного в Кубке Англии и сенсационный вылет Челси. Главные новости за 8 февраля
- Вацко: Бущан получил возможность поиграть в лиге в разы сильнее нашей и более интересной
- Экс-игрок Бари: Исключение Довбика из состава облегчило задачу Милану
- Что там с Мудриком? Челси обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000