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Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца

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Дали одинаковые оценки

Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артём Довбик сыграл почти полный матч "Ромы" против "Венеции".

Нападающий сыграл 89 минут в матче, дважды ударил по воротам соперников, но удары были заблокированы.

Также на счету украинца 20 касаний, 62% точных передач, выиграно 2 дуэли в воздухе из трёх. На поле Довбик не выиграл ни одну из трёх дуэлей.

Нападающий совершил один подкат и сделал один фол

WhoScored и SofaScore оценили выступления украинца одинаково – в 6,9 баллов.

Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца - изображение 1

Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца - изображение 2
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Напомним, что "Рома" минимально обыграла "Венецию" со счётом 1:0. Единственный гол забил Дибала с пенальти.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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