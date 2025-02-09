Гаттузо объяснил, почему Русин был заменен в перерыве матча Хайдука

Главный тренер “Хайдука” Дженнаро Гаттузо объяснил, почему заменил украинского нападающего Назария Русина в перерыве матча против “Вараждина”.

“В течение карьеры Русин часто играл на позиции оттянутого нападающего. Он владеет скоростью, чтобы выходить на пространство. Я заменил его в перерыве, потому что у него начались судороги. Я очень доволен тем, как он сыграл. После того, как он четыре месяца не играл в “Сандерленде”, он впервые вышел в “старте”, – сказал Гаттузо.

В Хорватии Русин сыграл два матча. Сначала он вышел на весь второй тайм поединка против “Локомотивы Загреб” и оформил ассист. Вчера же сыграл в старте в течение первой половины встречи с "Вараждиной".

"Хайдук" находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Хорватии. Преимущество над второй “Риекой” составляет один зачетный пункт, но у нее еще есть один матч в запасе.