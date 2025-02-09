Олимпиакос будет играть против крепкого орешка чемпионата. Увидим ли на поле Яремчука?
Ожидаем хотя бы на какие-то игровые минуты
Фото: Olympiacos FC
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура Суперлиги Греции против "Астераса Триполи". Он остался на скамейке запасных.
Коллектив из Пирея пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата, а его соперник занимает 5-е место.
Игра "Олимпиакос" - "Астерас Триполи" должна начаться в 17:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Виктор Коваленко переходит в один из аутсайдеров Серии А, - итальянские СМИ
- Чисора вызвал на бой Усика
- Латиноамериканские трансферы Шахтера, мадридское дерби, победа Забарного в Кубке Англии и сенсационный вылет Челси. Главные новости за 8 февраля
- Яремчук помог Олимпиакосу выйти в полуфинал Кубка Греции
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000