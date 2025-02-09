Олимпиакос будет играть против крепкого орешка чемпионата. Увидим ли на поле Яремчука?

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура Суперлиги Греции против "Астераса Триполи". Он остался на скамейке запасных.

Коллектив из Пирея пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата, а его соперник занимает 5-е место.

Игра "Олимпиакос" - "Астерас Триполи" должна начаться в 17:00 по киевскому времени.