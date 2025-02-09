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Олимпиакос будет играть против крепкого орешка чемпионата. Увидим ли на поле Яремчука?

Наши за границей

Ожидаем хотя бы на какие-то игровые минуты

Олимпиакос будет играть против крепкого орешка чемпионата. Увидим ли на поле Яремчука?

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура Суперлиги Греции против "Астераса Триполи". Он остался на скамейке запасных.

Коллектив из Пирея пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата, а его соперник занимает 5-е место.

Игра "Олимпиакос" - "Астерас Триполи" должна начаться в 17:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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