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Три украинца выйдут на матч Чемпионата Польши за Лехию Гданськ против лидера турнирной таблицы

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Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Три украинца выйдут на матч Чемпионата Польши за Лехию Гданськ против лидера турнирной таблицы

instagram.com/lechia_gdansk

Новина українською

"Лехия Гданськ" принимает "Лех" в Чемпионате Польши.

Антон Царенко, Богдан Вьюнник и Максим Хлан начнут матч с первых минут

Богдана Сарнавского, Ивана Желижко и Сергея Булецы нет в заявке.

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"Лехия Гданськ" до матча занимает 17-е место с 15-ю баллами. До зоны спасения – 5 баллов. "Лех" - лидер Чемпионата Польши с 41-м баллом.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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