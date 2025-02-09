Три украинца выйдут на матч Чемпионата Польши за Лехию Гданськ против лидера турнирной таблицы
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
instagram.com/lechia_gdansk
"Лехия Гданськ" принимает "Лех" в Чемпионате Польши.
Антон Царенко, Богдан Вьюнник и Максим Хлан начнут матч с первых минут
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) February 9, 2025
Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Lechem ⚽
Zaczynamy o 17:30 ⌚️#LGDLPO pic.twitter.com/vax40FG8Lw
Богдана Сарнавского, Ивана Желижко и Сергея Булецы нет в заявке.
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"Лехия Гданськ" до матча занимает 17-е место с 15-ю баллами. До зоны спасения – 5 баллов. "Лех" - лидер Чемпионата Польши с 41-м баллом.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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