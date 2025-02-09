Страсбур принимает одного из аутсайдеров Лиги 1. Вышел ли Соболь в старте?
Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени
Фото: Страсбург
"Страсбур" принимает одного из аутсайдеров Лиги 1 "Монпелье".
Украинский защитник Эдуард Соболь остался в замене.
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В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 4 матча в Лиге 1 выходя на замену. В 16-ти матчах Соболь оставался на скамейке запасных. Ещё 4 матча Соболь был вне заявки.
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До матча "Страсбур" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 баллов. "Монпелье" в 20-ти матчах набрал 15 очков и занимает последнее 18-е место в турнирной таблице.
Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени.
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