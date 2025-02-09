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Страсбур принимает одного из аутсайдеров Лиги 1. Вышел ли Соболь в старте?

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Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени

Страсбур принимает одного из аутсайдеров Лиги 1. Вышел ли Соболь в старте?

Фото: Страсбург

Новина українською

"Страсбур" принимает одного из аутсайдеров Лиги 1 "Монпелье".

Украинский защитник Эдуард Соболь остался в замене.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 4 матча в Лиге 1 выходя на замену. В 16-ти матчах Соболь оставался на скамейке запасных. Ещё 4 матча Соболь был вне заявки.

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До матча "Страсбур" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 баллов. "Монпелье" в 20-ти матчах набрал 15 очков и занимает последнее 18-е место в турнирной таблице.

Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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