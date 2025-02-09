  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сидорчук пропустит матч в Бельгии впервые за долгое время
В тренде

Сидорчук пропустит матч в Бельгии впервые за долгое время

Наши за границей

Интересно почему?

Сидорчук пропустит матч в Бельгии впервые за долгое время

instagram.com/sydorchuksergii

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук впервые в этом году не попал в заявку команды на матч. Причины неизвестны. Сегодня его партнеры будут играть против "Стандарта" в 25-м туре Лиги Жупиле.

Последний раз Сидорчук пропускал матч еще в декабре, когда "Вестерло" вылетал из Кубка Бельгии от "Андерлехта" (1:4).

Читайте такжеСидорчук рассказал, планирует ли он сменить клуб

В этом сезоне Сидорчук не может позиционироваться большим количеством игрового времени. Преимущественно Сергей остается на скамейке запасных, или выходит на последние минуты поединков. Всего имеет в активе в этом сезоне 9 игр и 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Яремчук сыграл 15 минут в матче очередного тура Суперлиги Греции. Его оценка восхищать не может
yellow-arrow
Плимут сыграл в кубковом матче против Ливерпуля. Какие оценки получил Таловеров?
yellow-arrow
Кубок Англии. Плимут – Ливерпуль 1:0. Таловеров и компания сенсационно выбивают мерсисайдцев
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости