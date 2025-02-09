Сидорчук пропустит матч в Бельгии впервые за долгое время
Интересно почему?
instagram.com/sydorchuksergii
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук впервые в этом году не попал в заявку команды на матч. Причины неизвестны. Сегодня его партнеры будут играть против "Стандарта" в 25-м туре Лиги Жупиле.
Последний раз Сидорчук пропускал матч еще в декабре, когда "Вестерло" вылетал из Кубка Бельгии от "Андерлехта" (1:4).
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В этом сезоне Сидорчук не может позиционироваться большим количеством игрового времени. Преимущественно Сергей остается на скамейке запасных, или выходит на последние минуты поединков. Всего имеет в активе в этом сезоне 9 игр и 1 ассист.
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Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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