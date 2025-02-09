Яремчук сыграл 15 минут в матче очередного тура Суперлиги Греции. Его оценка восхищать не может
Тяжело
Фото: olympiacos.org
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 22-го тура Суперлиги Греции против "Астераса Триполи". Роман вышел на замену на 83-й минуте.
За 15 минут времени форвард нанес удар мимо ворот, заблокировал удар соперника, отдал лишь 1 точный пас из 4-х, выполнил 2 неудачных лонгбола, выиграл 1 единоборство.
Читайте такжеПочти договорились. Директор Венеции рассказал, как в последний момент сорвался трансфер Яремчука
Статистически-аналитический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 6,2 балла. Это одна из самых низких оценок в матче.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца
- Чисора вызвал на бой Усика
- Симеоне: Барселона все еще является лучшей командой Ла Лиги
- Яремчук помог Олимпиакосу выйти в полуфинал Кубка Греции
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000