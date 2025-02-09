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Яремчук сыграл 15 минут в матче очередного тура Суперлиги Греции. Его оценка восхищать не может

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Яремчук сыграл 15 минут в матче очередного тура Суперлиги Греции. Его оценка восхищать не может

Фото: olympiacos.org

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 22-го тура Суперлиги Греции против "Астераса Триполи". Роман вышел на замену на 83-й минуте.

За 15 минут времени форвард нанес удар мимо ворот, заблокировал удар соперника, отдал лишь 1 точный пас из 4-х, выполнил 2 неудачных лонгбола, выиграл 1 единоборство.

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Статистически-аналитический портал Sofascore оценил выступление Яремчука в 6,2 балла. Это одна из самых низких оценок в матче.

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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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