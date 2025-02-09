Соболь сыграл впервые за последние 5 матчей. Какие оценки получил украинец?

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь принял участие в матче 21-го тура Лиги 1 против "Монпелье" (2:0). Он вышел на замену на 83-й минуте.

Отметим, что Соболь сыграл впервые за последние 5 поединков "Страсбура". В этой игре защитник успел отдать 1 точный пас из 2-х, сфолить, проиграть 2 единоборства и совершить 2 перехвата.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Соболя в посредственные оценки - 6,2 и 6,6 баллов соответственно.