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Таловеров поделился эмоциями после победы над Ливерпулем: Чувствую себя как выжатый лимон

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"Плимут" сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Таловеров поделился эмоциями после победы над Ливерпулем: Чувствую себя как выжатый лимон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

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"На самом деле эмоции невероятные. Сейчас чувствую себя как выжатый лимон, потому что когда играешь против такого клуба, нужно быть сфокусированным и сконцентрированным ежесекундно. Атакующая линия такого уровня может в любой момент сделать что-то такое, чего команда не ожидает.

Потому вся наша линия обороны и вся команда сегодня качественно защищались. Думаю, даже до добавленного времени во втором тайме у "Ливерпуля" не было каких-либо опасных моментов. На самом деле, это заслуга всей команды.

Все очень счастливы, но параллельно у нас не менее важна игра в среду. Надо отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Как я уже говорил, поставлены цели и нужно стараться делать все возможное, чтобы их добиваться.

Большое спасибо всем, кто поддерживал и верил. Очень приятно", – сказал Таловеров.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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