Таловеров поделился эмоциями после победы над Ливерпулем: Чувствую себя как выжатый лимон

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

"На самом деле эмоции невероятные. Сейчас чувствую себя как выжатый лимон, потому что когда играешь против такого клуба, нужно быть сфокусированным и сконцентрированным ежесекундно. Атакующая линия такого уровня может в любой момент сделать что-то такое, чего команда не ожидает.

Потому вся наша линия обороны и вся команда сегодня качественно защищались. Думаю, даже до добавленного времени во втором тайме у "Ливерпуля" не было каких-либо опасных моментов. На самом деле, это заслуга всей команды.

Все очень счастливы, но параллельно у нас не менее важна игра в среду. Надо отдыхать, восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Как я уже говорил, поставлены цели и нужно стараться делать все возможное, чтобы их добиваться.

Большое спасибо всем, кто поддерживал и верил. Очень приятно", – сказал Таловеров.