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Экс-игрок сборной Украины: Хочется, чтобы Мудрик еще поиграл на высоком уровне

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Роман Безус поддержал Мудрика в связи с допинговым скандалом

Экс-игрок сборной Украины: Хочется, чтобы Мудрик еще поиграл на высоком уровне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Омонии" Роман Безус поделился мыслями относительно допинг-скандала вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"С Мудриком я мало знаком, почти не знаю его. Пожалуй, мы ни разу не пересекались, поэтому ничего о нем сказать не могу.

По игре есть перспективы, но сейчас проблемы возникли с допингом. Я не знаю это, не могу комментировать. Ничего не слышал, ничего не знаю. Надеемся, что там ничего не было, нет его вины, и он вернется сильнее как можно быстрее. Хочется, чтобы парень еще поиграл на высоком уровне. Моментами в этом году он был одним из лидеров сборной Украины", - сказал Безус.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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