Арсенал собирается произвести чистку в составе. Попадает под нее Зинченко?

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета принял решение продать нескольких игроков, чтобы приобрести новых в это летнее трансферное окно.

По информации источника, команду покинут Рахим Стерлинг и Нето, Томас Партей, Жоржиньо, Киран Тирни и Якуб Кивиор. Также в планах "Арсенала" продать и Александра Зинченко.

Читайте также Лидер Арсенала может вернуться в состав на ближайший матч

Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл в 13 матчах во всех турнирах. Контракт украинца с "канонирами" действует до 30 июня 2026 года.