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Арсенал собирается произвести чистку в составе. Попадает под нее Зинченко?

Наши за границей

Чтобы приобрести новых, нужно кого-то продать

Арсенал собирается произвести чистку в составе. Попадает под нее Зинченко?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета принял решение продать нескольких игроков, чтобы приобрести новых в это летнее трансферное окно.

По информации источника, команду покинут Рахим Стерлинг и Нето, Томас Партей, Жоржиньо, Киран Тирни и Якуб Кивиор. Также в планах "Арсенала" продать и Александра Зинченко.

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Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл в 13 матчах во всех турнирах. Контракт украинца с "канонирами" действует до 30 июня 2026 года.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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