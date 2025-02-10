Арсенал собирается произвести чистку в составе. Попадает под нее Зинченко?
Чтобы приобрести новых, нужно кого-то продать
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета принял решение продать нескольких игроков, чтобы приобрести новых в это летнее трансферное окно.
По информации источника, команду покинут Рахим Стерлинг и Нето, Томас Партей, Жоржиньо, Киран Тирни и Якуб Кивиор. Также в планах "Арсенала" продать и Александра Зинченко.
Напомним, что Зинченко в нынешнем сезоне сыграл в 13 матчах во всех турнирах. Контракт украинца с "канонирами" действует до 30 июня 2026 года.
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