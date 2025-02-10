Два положительных матча Довбика, каждый по-своему. Наши за границей. Италия

В трех последних матчах "Рома" играла дома против лидера Серии А "Наполи" и дважды на проклятом выезде, где почти не побеждает. Сложный календарь. Из него "волки" вышли с вылетом из Кубка Италии, но с ничьей с лидером и победой в Венеции. Со второй гостевой победой в лиге подряд после 13-ти гостевых матчей там подряд без побед. Уже неплохо.

Клаудио Раньери остался доволен борьбой, стараниями игроков против "Милана" на "Сан Сиро" в Кубке, хотя и признавал, что злился из-за проблем с поставками мяча форвардам. Остался доволен и борьбой и скромностью против "Венеции", заявляя, что беспокоился из-за этого матча гораздо больше, чем против грандов, поскольку могло не хватить мотивации.

"Мы не жалеем о поражении, а осознаем, что проиграли великой команде. Мы пробовали все, мы временами прижимали "Милан" к его воротам. Когда ты выдаешь все и борешься до конца, ты можешь принять любой результат". "Венеция" проигрывает лишь с разницей в один мяч. Это было наше лучшее выступление в плане борьбы и скромности", - его слова.

Можно заявить, что поражение - всегда поражение. Тем более - со счетом 1:3. Но в Кубке римляне не были в полуфинале с сезона 2016/17. Нужен ли он им в таком тяжелом сезоне? Можно сказать, что "Венецию", команду с 19-го места в лиге, нужно побеждать легче, чем 1:0. Но для "Ромы" легче в этом сезоне в гостях не может быть. Хорошо, что вообще победила.

"Милан" остается "Миланом". А "Венеция" с разницей более одного мяча в последних 16-ти матчах лиги на всех полях и в 12-ти дома проиграла лишь однажды. В целом проиграла лишь в трех из девяти предыдущих матчей лиги перед "Ромой". Дома не проиграла в четырех из пяти предыдущих матчей лиги перед "Ромой". Так что неделя простой не могла быть.

По общему числу единоборств (113) матч против "Венеции" стал рекордным для "Ромы" в сезоне в лиге и вторым - во всех турнирах. Значит, был сложным, а соперник - серьезным. И его удалось победить без главных бизонов, защитников и опорников в заявке - Хуммельса, Коне, Паредеса. Без них еще и не пропустили впервые за десять гостевых матчей лиги.

Для Артема Довбика последняя неделя была несколько странной. Матч в Милане стал вторым подряд во всех турнирах, в котором он начал в запасе. В итоге он вышел на второй тайм, забил, замкнув в упор прострел с рикошетом, но был практически незаметен, пассивен. Против "Венеции" он наоборот, отыграл наиболее активно за последнее время, заметно. Но не забил.

Впрочем, в целом его неделю можно назвать положительной. Ведь в итоге он был заметен в обоих матчах. И вернулся в стартовый состав. После "Милана" Раньери спрашивали, почему не выпустил Довбика с первых минут, тот отвечал, что хотел сохранить сильнейший состав на второй тайм, но на "Венецию" ведь выпустил сразу. Значит, тренер признал ошибку?

Существовали опасения, что в Венеции Довбик начнет в запасе в третий раз подряд. И из-за рецидива проблем с коленом, и просто из-за менее активной игры, чем его конкурент Эльдор Шомуродов. Но в итоге украинец вернулся в первые 11. И отыграл очень активно.

Гол в Милане стал третьим для Довбика в сезоне в Кубке и 13-ым во всех турнирах.

И вторым результативным ТТД подряд против "Милана" на "Сан Сиро" после ассиста пяткой в конце декабря в лиге. А еще он мог поучаствовать в другом голе. Когда принял мяч в правой части штрафной и отдал на фланг, откуда состоялся голевой навес. Впрочем, Артем был в офсайде.

В целом же за свой тайм он нанес лишь один удар по воротам, коснулся мяча семь раз, отдал три передачи (две точные), трижды потерял мяч, дважды залез в офсайд и участвовал в одном единоборстве. Выглядел незаметным, гораздо пассивнее, чем Шомуродов в первом тайме с его 22-мя касаниями, четырьмя ударами и восемью единоборствами.

В Венеции украинский форвард уже отыграл очень активно. В шести предыдущих матчах во всех турнирах он наносил лишь один удар за матч, не считая пенальти. Здесь нанес два к 16-ой минуте и четыре в целом. Четыре - лучший результат на поле. В девяти предыдущих матчах во всех турнирах он не наносил более трех ударов за матч. Здесь, опять же - четыре.

Он еще и навешивал слева под удар головой Челика - прошло неточно.

21 касание мяча и 13 передач - худшие показатели среди игроков стартового состава обеих команд. Но шесть касаний в штрафной площадке соперника - лучший среди обеих. 62 процента точных передач - один из худших показателей среди обеих команд. Семь единоборств в целом и три выигранных - далеко не лучшие. Но и восемь потерь мяча - далеко не худшие.

На него часто забрасывали длинные мячи в борьбу и в центре, и на флангах, обычно не успевая поддерживать и оставляя, как обычно, изолированным. Потому он такие эпизоды часто проигрывал. Но и временами выигрывал. А временами его все же поддерживали, что создавало опасные моменты.

Уже в дебюте в серии из трех ударов он пробил в упор в защитника. Вскоре в красивой комбинации по центру получил мяч в 14-ти метрах от ворот, развернулся, мощно пробил - вратарь отбил. Перебрасывал вратаря головой - тот перевел над перекладиной. Получил мяч в упор перед воротами, но замешкался, и защитник выбил в подкате. Активный первый тайм.

Во втором он выглядел не таким острым, но пас под удар отдал, мячи в штрафной по-прежнему получал. Прорвался слева в штрафную и пробивал - защитник заблокировал. В этом тайме он даже касался мяча чаще, чем в первом - 12:9. После перерыва "Рома" оборонялась, владея мячом лишь 33 процента времени, и Довбик помогал в обороне.

За "Милан" пресса выставляла "Роме" низкие оценки. Максимум - "6" трем-четырем игрокам. Среди них - и Довбику. Отмечали его гол, небольшой офсайд при отмененном голе. Часть изданий выставляли все же двум игрокам "6.5" - ему и Анхелиньо, отдавшему ему прострел. В том числе главные издания. А кое-где даже проскакивали "7" украинцу.

За "Венецию" оценки были гораздо выше. Но как раз Довбик получал низкие по сравнению с партнерами по команде. Чаще всего - "6" (Gazzetta Dello Sport, Corriere Dello Sport), как большинство из них, а то и "5.5", как худшие из них. При этом очень редко встречались "5" и "6.5". Последнюю выставил Tuttosport. Так что разброс мнений по его игре в этом матче велик.

"Рома" не проигрывает в лиге в восьми матчах подряд, из них пять побед. И матч в Венеции начал серию из семи туров лиги, в которых встретится с семью последними на данный момент командами в турнирной таблице. В такой серии нужно набирать много очков. Правда, между этими матчами состоятся и два матча плей-офф Лиги Европы против "Порту".

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