Таловеров признан лучшим игроком матча Плимут - Ливерпуль
Украинец получил признание
Фото: Instagram
Украинский центрбек "Плимута" Максим Таловеров получил признание за матч против "Ливерпуля" (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.
Таловеров провел на поле все 90 минут, надежно сыграв в обороне. Украинец получил награду "Игрок матча" от спонсоров "Плимута", сообщает клубная пресс-служба. Для него этот поединок стал вторым в составе "пилигримов" и его уже второй раз признают лучшим футболистом встречи.
"Создает незаурядное впечатление", - говорится в публикации.
Напомним, "Плимут", занимающий последнюю строчку в Чемпионшипе, сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии. Единственный гол в поединке забил Райан Харди с пенальти.
Making quite the impression ????— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 10, 2025
Maxi was voted the Sponsors' POTM, by match sponsors CT1! ???? pic.twitter.com/YS8gmJcoJa
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