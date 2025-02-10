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Таловеров признан лучшим игроком матча Плимут - Ливерпуль

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Украинец получил признание

Таловеров признан лучшим игроком матча Плимут - Ливерпуль

Фото: Instagram

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Украинский центрбек "Плимута" Максим Таловеров получил признание за матч против "Ливерпуля" (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

Таловеров провел на поле все 90 минут, надежно сыграв в обороне. Украинец получил награду "Игрок матча" от спонсоров "Плимута", сообщает клубная пресс-служба. Для него этот поединок стал вторым в составе "пилигримов" и его уже второй раз признают лучшим футболистом встречи.

"Создает незаурядное впечатление", - говорится в публикации.

Напомним, "Плимут", занимающий последнюю строчку в Чемпионшипе, сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии. Единственный гол в поединке забил Райан Харди с пенальти.

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Ливерпуль Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Plymouth Argyle FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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