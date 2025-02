Таловеров признан лучшим игроком матча Плимут - Ливерпуль

Украинский центрбек "Плимута" Максим Таловеров получил признание за матч против "Ливерпуля" (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

Таловеров провел на поле все 90 минут, надежно сыграв в обороне. Украинец получил награду "Игрок матча" от спонсоров "Плимута", сообщает клубная пресс-служба. Для него этот поединок стал вторым в составе "пилигримов" и его уже второй раз признают лучшим футболистом встречи.

Напомним, "Плимут", занимающий последнюю строчку в Чемпионшипе, сенсационно выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии. Единственный гол в поединке забил Райан Харди с пенальти.

Making quite the impression ????



Maxi was voted the Sponsors' POTM, by match sponsors CT1! ???? pic.twitter.com/YS8gmJcoJa