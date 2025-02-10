Экс-защитник Динамо: Говорить, что Забарного открыл Луческу, просто бессмысленно
Дмитрулин не согласен с мнением, что Луческу раскрыл Забарного
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Экс-защитник, а ныне тренер ДЮФШ "Динамо" Юрий Дмитрулин высказался относительно украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
- Существует мнение, что стремительный взлет Забарного связан с работой в "Динамо" Луческу. Что именно румынский специалист открыл Забарного для украинского футбола. Вы согласны?
- Что значит - Луческу открыл Забарного? Забарного открыли те тренеры, которые пригласили его в академию "Динамо", занимались с ним, когда он был еще ребенком. Каждый тренер, который с ним работал, приложил руку к его воспитанию и становлению как игрока.
Забарный не пришел к Луческу неподготовленным футболистом - голым и босым, который ничего не умеет. Поэтому говорить, что Илью открыл для украинского футбола Луческу, просто бессмысленно, - считает Дмитрулин.
Напомним, Забарный перешел в "Борнмут" из "Динамо" в январе 2023 года. В текущем сезоне Илья провел 26 матчей за "вишен" во всех турнирах, без результативных действий.
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