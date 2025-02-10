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"Его неправильно используют", - Дмитрулин порассуждал о кризисе в игре Зинченко

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Эксперт считает, что позиция левого защитника не подходит Александру

"Его неправильно используют", - Дмитрулин порассуждал о кризисе в игре Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказался об игровом кризисе украинского защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко.

"Сдал ли Зинченко свои позиции? Возможно, и сдал. Но я считаю, что как в "Манчестер Сити", так и в "Арсенале" его неправильно используют. И хотя функции у Зинченко расширены: он смещается в центр, идет вперед, но позиция левого защитника, как по мне, не его", - сказал Дмитрулин.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 13 матчей без результативных действий.

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Арсенал (Лондон) Юрий Дмитрулин Александр Зинченко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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