"Его неправильно используют", - Дмитрулин порассуждал о кризисе в игре Зинченко
Эксперт считает, что позиция левого защитника не подходит Александру
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Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказался об игровом кризисе украинского защитника лондонского "
"Сдал ли Зинченко свои позиции? Возможно, и сдал. Но я считаю, что как в "Манчестер Сити", так и в "Арсенале" его неправильно используют. И хотя функции у Зинченко расширены: он смещается в центр, идет вперед, но позиция левого защитника, как по мне, не его", - сказал Дмитрулин.
Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 13 матчей без результативных действий.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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