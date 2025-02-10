"Его неправильно используют", - Дмитрулин порассуждал о кризисе в игре Зинченко

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказался об игровом кризисе украинского защитника лондонского " Арсенала " Александра Зинченко.

"Сдал ли Зинченко свои позиции? Возможно, и сдал. Но я считаю, что как в "Манчестер Сити", так и в "Арсенале" его неправильно используют. И хотя функции у Зинченко расширены: он смещается в центр, идет вперед, но позиция левого защитника, как по мне, не его", - сказал Дмитрулин.