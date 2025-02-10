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Трубин двумя словами поздравил Таловерова с победой над Ливерпулем. ФОТО

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Обновлено

Плимут сотворил сенсацию, обыграв Ливерпуль

Трубин двумя словами поздравил Таловерова с победой над Ливерпулем. ФОТО

instagram.com/only1argyle

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поздравил защитника сборной Украины Максима Таловерова с победой его "Плимута" победы над "Ливерпулем" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

"Well done", - написал Анатолий в инстаграм, тегнув Максима, что можно перевести как "Хорошая работа", "Молодец".

Отметим, что Таловеров был признан лучшим игроком "Плимута" в матче с "Ливерпулем".

Трубин двумя словами поздравил Таловерова с победой над Ливерпулем. ФОТО - изображение 1
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