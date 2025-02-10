Трубин двумя словами поздравил Таловерова с победой над Ливерпулем. ФОТО
Плимут сотворил сенсацию, обыграв Ливерпуль
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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поздравил защитника сборной Украины Максима Таловерова с победой его "Плимута" победы над "Ливерпулем" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.
"Well done", - написал Анатолий в инстаграм, тегнув Максима, что можно перевести как "Хорошая работа", "Молодец".
Отметим, что Таловеров
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