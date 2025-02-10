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Болельщики Бенфики освистали Трубина. Пришлось вступиться даже тренеру. ВИДЕО

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Кипер в концовке матча откровенно потягивал время

Болельщики Бенфики освистали Трубина. Пришлось вступиться даже тренеру. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время матча 21-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Морейренсе", который прошел на этих выходных, под свист своих же трибун попал украинский кипер "орлов" Анатолий Трубин.

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На 89-й минуте при счете 3:2 кипер выловил навес с углового, после чего не спешил вводить его в игру, хотя у "Бенфики" и вырисовывалась перспективная контратака. Это не понравилось трибунам и болельщики начали свистеть в сторону украинца.

Дошло даже до того, что после матча тренер "Бенфики" Бруно Лаже пришлось оправдываеть украинца.

"Конечно, иногда мы хотим видеть быстрый переход в атаку, но на тот момент матч проходил в таком русле, что нам нужно было действовать синхронно и компактно. Команда знала, как это делать, и это было видно, когда счет стал 3:2.

Важно понять тот момент игры, матч уже завершался. Что является принципиальным в такой момент? Игроки должны занять свои позиции, и только тогда мы должны начинать игру", – цитирует Лаже Glorioso1904.

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