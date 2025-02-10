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Большой украинский день в Турции. Сыграют ли в очном матче Сикан, Зубков, Батагов и Степаненко

Наши за границей

Интересный поединок

Большой украинский день в Турции. Сыграют ли в очном матче Сикан, Зубков, Батагов и Степаненко

trabzonspor.org.tr

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 23-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" примет "Эюпспор".

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Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.

У хозяев в стартовом составе выйдут украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан остался в запасе.

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А вот украинский хавбек "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку на эту игру.

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Тарас Степаненко Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Эюпспор (Турция)
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