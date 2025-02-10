Большой украинский день в Турции. Сыграют ли в очном матче Сикан, Зубков, Батагов и Степаненко
Интересный поединок
trabzonspor.org.tr
Сегодня, 10 февраля, состоится матч 23-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" примет "Эюпспор".
Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.
У хозяев в стартовом составе выйдут украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан остался в запасе.
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А вот украинский хавбек "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку на эту игру.
Trabzonspor karşısındaki ilk 11'imiz! ⏩#TSvEYP pic.twitter.com/5ghpcQWnLi— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 10, 2025
???? İkas Eyüpspor maçı ilk 11’imiz#TSvEYP@WhiteBit | #YouSetTheLevel pic.twitter.com/91RvaMaYn6— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 10, 2025
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