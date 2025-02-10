Большой украинский день в Турции. Сыграют ли в очном матче Сикан, Зубков, Батагов и Степаненко

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 23-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" примет "Эюпспор".

Читайте также Артем Бондаренко заинтересовал турецкий клуб – источник

Матч начнется в 19:00, и уже известны стартовые составы команд.

У хозяев в стартовом составе выйдут украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан остался в запасе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

А вот украинский хавбек "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку на эту игру.