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В MEGOGO ответили на вопрос о возможных трансляциях чемпионата Турции

Наши за границей

Сейчас в Турции много украинцев

В MEGOGO ответили на вопрос о возможных трансляциях чемпионата Турции

фото из свободных источников

Новина українською

Медиасервис MEGOGO пока не планирует покупать права на трансляцию чемпионата Турцию, куда этой зимой перебралось несколько украинских игроков.

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- Учитывая, что этой зимой сразу два украинца, Сикан и Зубков, присоединились к Батагову в "Трабзонспоре", а Степаненко перешел в "Эюпспор", есть ли в планах MEGOGO возобновить трансляции чемпионата Турции, учитывая, что сейчас в Украине, насколько понимаем, его никто не транслирует?

– Медиасервис MEGOGO пока не владеет и не планирует покупать права на трансляцию турецкой Суперлиги. В то же время мы внимательно следим за запросами зрителей и прислушиваемся к их пожеланиям. Если мы заметим широкий интерес к чемпионату Турции по футболу, пересмотрим свои планы", – заявили в пресс-службе MEGOGO.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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