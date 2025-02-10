Таловеров: Хотел бы видеть в Плимуте Трубина, Судакова и Мудрика
Собрать старую банду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Максим Таловеров рассказал о своем переходе в это зимнее межсезонье из австрийского ЛАСКа в английский "Плимут".
– Пришлось ли тебе петь какую-нибудь песню на знакомстве с командой? Если да, то какую?
– Пока не пришлось, потому что первая тренировка на прошлой неделе была в пятницу, в субботу уже была игра. Потом была насыщенная подготовка к "Ливерпулю" и в общем, прошла тяжелая неделя. Сейчас все абсолютно сфокусированы, чтобы изменить турнирное положение нашей команды. Все стараются делать максимум. Интенсивно тренируемся и стараемся качественно отдыхать, потому что следующая неделя будет не менее сложной.
– Ходили слухи, что "Плимут" хотел подписать Калюжного. А каких трех украинцев ты хотел бы увидеть рядом с собой в "Плимуте"?
– Хотел бы увидеть рядом с собой в воротах Трубина, в полузащите Судакова, а в нападении – Мудрика. Чтобы собрать всю свою банду и быть вместе. Дай Бог, мы еще сыграем вместе многие игры. Будет ли это за национальную сборную или какой-то один клуб, никогда не знаешь. Но каждый пытается делать максимум от себя, чтобы расти как футболист. Мы – друзья и поддерживаем друг друга, независимо от того, неудачи или классные моменты мы переживаем.
Популярное сейчас
- Болельщики Бенфики освистали Трубина. Пришлось вступиться даже тренеру. ВИДЕО
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены