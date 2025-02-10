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Таловеров: Хотел бы видеть в Плимуте Трубина, Судакова и Мудрика

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Таловеров: Хотел бы видеть в Плимуте Трубина, Судакова и Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник Максим Таловеров рассказал о своем переходе в это зимнее межсезонье из австрийского ЛАСКа в английский "Плимут".

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– Пришлось ли тебе петь какую-нибудь песню на знакомстве с командой? Если да, то какую?

– Пока не пришлось, потому что первая тренировка на прошлой неделе была в пятницу, в субботу уже была игра. Потом была насыщенная подготовка к "Ливерпулю" и в общем, прошла тяжелая неделя. Сейчас все абсолютно сфокусированы, чтобы изменить турнирное положение нашей команды. Все стараются делать максимум. Интенсивно тренируемся и стараемся качественно отдыхать, потому что следующая неделя будет не менее сложной.

– Ходили слухи, что "Плимут" хотел подписать Калюжного. А каких трех украинцев ты хотел бы увидеть рядом с собой в "Плимуте"?

– Хотел бы увидеть рядом с собой в воротах Трубина, в полузащите Судакова, а в нападении – Мудрика. Чтобы собрать всю свою банду и быть вместе. Дай Бог, мы еще сыграем вместе многие игры. Будет ли это за национальную сборную или какой-то один клуб, никогда не знаешь. Но каждый пытается делать максимум от себя, чтобы расти как футболист. Мы – друзья и поддерживаем друг друга, независимо от того, неудачи или классные моменты мы переживаем.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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