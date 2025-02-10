Лунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на интерес к украинскому вратарю клуба Андрею Лунину от ряда клубов из Саудовской Аравии.

По информации портала Defensa Central, пока что президент "Реала" не планирует отпускать украинца, считая его оптимальным дублером для Тибо Куртуа.

В то же время, руководство мадридского клуба будет готово рассмотреть предложения по украинцу, но только в том случае, если сам Андрей захочет покинуть мадридскую команду и попросит о трансфере.

Напомним, что ранее была информация, что сам Лунин пока что не определился со своим будущим.

Напомним, что в этом сезоне Андрей Лунин провел 8 игр в составе "сливочных" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.