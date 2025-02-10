Лунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу
Украинец удовлетворяет руководство Реала в качестве второго кипера
Real Madrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отреагировал на интерес к украинскому вратарю клуба Андрею Лунину
По информации портала Defensa Central, пока что президент "Реала" не планирует отпускать украинца, считая его оптимальным дублером для Тибо Куртуа.
В то же время, руководство мадридского клуба будет готово рассмотреть предложения по украинцу, но только в том случае, если сам Андрей захочет покинуть мадридскую команду и попросит о трансфере.
Напомним, что ранее была информация, что сам Лунин пока что не определился со своим будущим.
Напомним, что в этом сезоне Андрей Лунин провел 8 игр в составе "сливочных" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
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