Зубков - плохо, Батагов - хорошо, Сикан - мало. Известны оценки украинцам Трабзонспора за матч с Эюпспором
Трабзонспор в чемпионате одолел Эюпспор
Trabzonspor via X
Сегодня, 10 февраля, состоялся матч 23-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" принимал "Эюпспор" и победил со счетом 1:0.
У хозяев в стартовом составе выйдут украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан остался в запасе.
Батагов отыграл весь матч и получил оценку 7.1 как от WhoScored, так и от SofaScore.
Зубков провел только первый тайм, был заменен в перерыве и получил невысокие оценки – 6.4 от WhoScored и 6.8 от SofaScore. Это одни из худших оценок в составе "Трабзонспора".
Сикан вышел на замену в концовке матча, на 85-й минуте и получил 6.1 от WhoScored и 6.7 от SofaScore.
Также стоит отметить, что украинский хавбек "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку на эту игру.
Популярное сейчас
- Болельщики Бенфики освистали Трубина. Пришлось вступиться даже тренеру. ВИДЕО
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Реал Мадрид - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены