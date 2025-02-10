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Зубков - плохо, Батагов - хорошо, Сикан - мало. Известны оценки украинцам Трабзонспора за матч с Эюпспором

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Трабзонспор в чемпионате одолел Эюпспор

Зубков - плохо, Батагов - хорошо, Сикан - мало. Известны оценки украинцам Трабзонспора за матч с Эюпспором

Trabzonspor via X

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 февраля, состоялся матч 23-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Трабзонспор" принимал "Эюпспор" и победил со счетом 1:0.

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У хозяев в стартовом составе выйдут украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан остался в запасе.

Батагов отыграл весь матч и получил оценку 7.1 как от WhoScored, так и от SofaScore.

Зубков провел только первый тайм, был заменен в перерыве и получил невысокие оценки – 6.4 от WhoScored и 6.8 от SofaScore. Это одни из худших оценок в составе "Трабзонспора".

Сикан вышел на замену в концовке матча, на 85-й минуте и получил 6.1 от WhoScored и 6.7 от SofaScore.

Также стоит отметить, что украинский хавбек "Эюпспора" Тарас Степаненко не попал в заявку на эту игру.

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Тарас Степаненко Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Эюпспор (Турция)
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