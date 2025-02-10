Сыграет ли в полуфинале Кубка Испании? Анчелотти принял решение относительно Лунина
В Испании пишут, что дальше играть будет Куртуа
фото из свободных источников
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не выйдет в стартовом составе на полуфинальный поединок Кубка Испании, сообщает AS.
По данным источника, главный тренер Карло Анчелотти принял решение оставить 25-летнего украинца в запасе, отдав предпочтение основному вратарю команды Тибо Куртуа.
Таким образом, итальянский специалист продолжает доверять бельгийцу в ключевых матчах.
Напомним, что Лунин в текущем сезоне сыграл только в семи матчах за "Реал" (из них три - кубковых), в которых пропустил 10 голов и три матча отстоял "на ноль".
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Источник:AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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