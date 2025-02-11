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Турецкие клубы попытаются подписать Зинченко в конце трансферного окна, – Now Arsenal

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Турецкие клубы попытаются подписать Зинченко в конце трансферного окна, – Now Arsenal

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко все еще может покинуть "канониров" этой зимой, ведь на украинского футболиста претендуют клубы из Турции.

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Стамбульские гранды "Галатасарай" и "Фенербахче" интересуются 28-летним футболистом. Трансферное окно в стране закрывается 11 февраля. Есть вероятность, что один из главных турецких коллективов Суперлиги попытается заключить соглашение с Зинченко.

В начале 2025 года Александр 4 раза выходил на поле, но в трех случаях сыграл не более 13 минут. Также он вышел в стартовом составе на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (3:0).

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Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон) Галатасарай (Стамбул) Александр Зинченко
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Источник:
Now Arsenal
Опубликовал: Александр Симченко
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