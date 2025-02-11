Турецкие клубы попытаются подписать Зинченко в конце трансферного окна, – Now Arsenal
Сегодня дедлайн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко все еще может покинуть "канониров" этой зимой, ведь на украинского футболиста претендуют клубы из Турции.
Стамбульские гранды "Галатасарай" и "Фенербахче" интересуются 28-летним футболистом. Трансферное окно в стране закрывается 11 февраля. Есть вероятность, что один из главных турецких коллективов Суперлиги попытается заключить соглашение с Зинченко.
В начале 2025 года Александр 4 раза выходил на поле, но в трех случаях сыграл не более 13 минут. Также он вышел в стартовом составе на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (3:0).
Популярное сейчас
- Лунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу
- Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Шевченко подал в суд на него и на Цыганыка
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Артём Довбик сыграл почти полный матч Ромы против Венеции. Оценки украинца
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены