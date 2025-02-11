Таловеров – о нападении Ливерпуля: Со всеми атакующими футболистами было нелегко

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился эмоциями после победного матча 1/16 Кубка Англии с "Ливерпулем" (1:0).

"Эмоции впечатляющие, это историческая победа для клуба, я рад, что мне удалось пережить ее вместе с командой, играя все 90 минут на поле. Со всеми атакующими футболистами "Ливерпуля" было нелегко. Очень квалифицированные исполнители, которые не просто так играют в лучшей команде мира на данный момент".