Таловеров – о нападении Ливерпуля: Со всеми атакующими футболистами было нелегко
Аргайл устоял
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Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров поделился эмоциями после победного матча 1/16 Кубка Англии с "Ливерпулем" (1:0).
"Эмоции впечатляющие, это историческая победа для клуба, я рад, что мне удалось пережить ее вместе с командой, играя все 90 минут на поле. Со всеми атакующими футболистами "Ливерпуля" было нелегко. Очень квалифицированные исполнители, которые не просто так играют в лучшей команде мира на данный момент".
"Тренер сказал, что своей игрой – мы заслужили положительный результат. До вечера (воскресенья) у нас будет время на празднование. Начинаем готовиться к не менее важному поединку" ("Миллуолл" в Чемпионшипе, – прим.), – заявил футболист.
Максим провел 2 поединка в составе "зеленой армии".
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