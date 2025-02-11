Воспитанник Шахтера: Малиновский помог мне попасть в Аталанту

19-летний украинский полузащитник Богдан Будко, который недавно подписал профессиональный контракт с "АЗ Алкмаар", рассказал о том, как Руслан Малиновский помог ему попасть в юношескую команду "Аталанты".

Богдан Будко является воспитанником донецкого "Шахтера", играл за команду U-17.

- Когда вы ушли из "Шахтера"?

- После начала полномасштабной войны, в марте 2022 года, я с семьей уехал из Украины в Италию. В то время еще действовал мой контракт с "Шахтером", поэтому я не мог играть за другие клубы, только тренироваться.

Тогда Руслан Малиновский помог мне попасть в юношескую команду "Аталанты".

- Вы были знакомы с Малиновским до этого?

- Нет, мы знали людей, которые знают его.

- Лично общались с Русланом?

- Да, пару раз было. Он очень добрый и отзывчивый человек.

- Насколько сложно было адаптироваться в Италии?

- Я особо там не адаптировался, потому что понимал, что уеду оттуда. В "Аталанте" я тренировался не для того, чтобы там остаться, а для того, чтобы поддерживать форму и потом вернуться в "Шахтер", - рассказал Будко.