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Украинец попал в команду 20-го тура Экстраклясы по версии Sofascore

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Украинец попал в команду 20-го тура Экстраклясы по версии Sofascore

Ракув

Новина українською

Украинский легионер "Ракува" Владислав Кочергин попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.

28-летний полузащитник получил оценку 8,1 по итогам прошлого тура, несмотря на тот факт, что его команда проиграла "ГКС Катовице" со счетом 2:1. Однако бывший футболист "Днепра" и луганской "Зари" отдал ассист в том поединке, став лучшим игроком "Ракува".

Украинец попал в команду 20-го тура Экстраклясы по версии Sofascore - изображение 1

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В этом сезоне Владислав Кочергин забил 4 гола и отдал три результативные передачи в 21 матче за "Ракув" во всех турнирах.

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Андрей Журба
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