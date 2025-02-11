  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Андрею Лунину - 26 лет: что вы знаете о вратаре Реала? Квиз от UA-Футбол
В тренде

Андрею Лунину - 26 лет: что вы знаете о вратаре Реала? Квиз от UA-Футбол

Наши за границей

Делитесь вашими результатами в комментариях.

Андрею Лунину - 26 лет: что вы знаете о вратаре Реала? Квиз от UA-Футбол

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11-го февраля исполняется 26 лет вратарю сборной Украины и мадридского Реала Андрею Лунину.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой голкипера, пройдя квиз.

По теме
yellow-arrow
Царенко вошел в одиннадцатку лучших игроков 20-го тура в чемпионате Польши
yellow-arrow
Шевченко: Мы получали запросы от юристов Мудрика
yellow-arrow
Украинец попал в команду 20-го тура Экстраклясы по версии Sofascore
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
11.02.2025 в 13:33
Що знаю - має імідж холодного, беземоційного вузькоамбітного, закомплексованого хлопчика.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Caballero (DC)
11.02.2025 в 13:33
Що знаю - має імідж холодного, беземоційного вузькоамбітного, закомплексованого хлопчика.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости