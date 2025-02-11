Андрею Лунину - 26 лет: что вы знаете о вратаре Реала? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
11-го февраля исполняется 26 лет вратарю сборной Украины и мадридского Реала Андрею Лунину.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой голкипера, пройдя квиз.
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Caballero (DC)
11.02.2025 в 13:33
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