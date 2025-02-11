Царенко вошел в одиннадцатку лучших игроков 20-го тура в чемпионате Польши
Полузащитник получил признание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Лехии Гданьск" Антон Царенко, который принадлежит киевскому "Динамо", вошел в одиннадцатку лучших игроков 20-го тура в чемпионате Польши.
Официальный аккаунт Экстраклясы добавил 20-летнего футболиста в символическую сборную, высоко оценив его выступления в матче против "Лех Познань", в котором его команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.
To oni błyszczeli na boisku w 20. kolejce PKO BP #Ekstraklasa! ???? pic.twitter.com/qyxoxpD6G7— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) February 11, 2025
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Напомним, что ранее Владислав Кочергин из "Ракува" попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.
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