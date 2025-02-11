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Царенко вошел в одиннадцатку лучших игроков 20-го тура в чемпионате Польши

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Полузащитник получил признание

Царенко вошел в одиннадцатку лучших игроков 20-го тура в чемпионате Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Лехии Гданьск" Антон Царенко, который принадлежит киевскому "Динамо", вошел в одиннадцатку лучших игроков 20-го тура в чемпионате Польши.

Официальный аккаунт Экстраклясы добавил 20-летнего футболиста в символическую сборную, высоко оценив его выступления в матче против "Лех Познань", в котором его команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.

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Напомним, что ранее Владислав Кочергин из "Ракува" попал в символическую сборную 20-го тура чемпионата Польши по версии авторитетного статистического портала Sofascore.

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Лехия (Гданьск) Экстракласса чемпионат Польши Антон Царенко
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Источник:
PKO BP Ekstraklasa
Опубликовал: Андрей Журба
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