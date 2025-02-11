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Дмитрулин: Как для февраля и дебютного сезона - у Довбика хорошие цифры забитых

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У Артема 8 забитых в Серии А и 13 - во всех турнирах

Дмитрулин: Как для февраля и дебютного сезона - у Довбика хорошие цифры забитых

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказался о форварде римской "Ромы" Артеме Довбике.

"Довбик показал, что он классный нападающий. В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В настоящее время в Италии играет в одном из ведущих клубов.

На сегодняшний день в чемпионате Италии с 8 забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Ромы". В конце концов, во всех соревнованиях у него 13 голов и три ассиста – как для февраля месяца и дебютного сезона в новой команде, это хорошие цифры", – сказал Юрий.

Напомним, что в текущем сезоне в активе Довбика 31 матч за "Рому" с 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Юрий Дмитрулин Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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