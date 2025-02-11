Дмитрулин: Как для февраля и дебютного сезона - у Довбика хорошие цифры забитых

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Юрий Дмитрулин высказался о форварде римской " Ромы " Артеме Довбике.

"Довбик показал, что он классный нападающий. В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В настоящее время в Италии играет в одном из ведущих клубов.

На сегодняшний день в чемпионате Италии с 8 забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Ромы". В конце концов, во всех соревнованиях у него 13 голов и три ассиста – как для февраля месяца и дебютного сезона в новой команде, это хорошие цифры", – сказал Юрий.