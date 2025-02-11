Полгода был без клуба. Коваленко подписал контракт с аутсайдером Серии А

Аутсайдер Серии А "Эмполи" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виктором Коваленко.

Соглашение клуба с 28-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Хавбек с сентября находился в статусе свободного агента с сентября, когда расторг контракт с "Аталантой" по обоюдному согласию.

За "Эмполи" полузащитник играл в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Он провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.