Полгода был без клуба. Коваленко подписал контракт с аутсайдером Серии А
Украинец вернулся в Эмполи
instagram.com/empoli_fc_official
Аутсайдер Серии А "Эмполи" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виктором Коваленко.
Соглашение клуба с 28-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.
Хавбек с сентября находился в статусе свободного агента с сентября, когда расторг контракт с "Аталантой" по обоюдному согласию.
За "Эмполи" полузащитник играл в сезоне 2023/24 в аренде из "Аталанты". Он провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.
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