Манчестер Сити против Реала. Известны стартовые составы и традиционный Лунин
Стартовые составы команд
x.com/realmadrid
Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из них "Манчестер Сити" примет "Реал".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Отдельно отметим, что украинский кипер мадридской команды Андрей Лунин ожидаемо остался в запасе на сегодняшний матч, а в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2025
???? @ManCityES pic.twitter.com/RwohiMADHa
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины
- Юношеская Лига УЕФА. Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (6:7 пен). Украинцы уступают в сумасшедшей серии пенальти
- "Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян
- Реал Мадрид - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000