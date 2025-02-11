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Манчестер Сити против Реала. Известны стартовые составы и традиционный Лунин

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Стартовые составы команд

Манчестер Сити против Реала. Известны стартовые составы и традиционный Лунин

x.com/realmadrid

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из них "Манчестер Сити" примет "Реал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Отдельно отметим, что украинский кипер мадридской команды Андрей Лунин ожидаемо остался в запасе на сегодняшний матч, а в стартовом составе выйдет Тибо Куртуа.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин
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