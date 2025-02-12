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Миколенко назвал лучшего спортсмена Украины

Наши за границей

Отметил не только спортивные достижения

Миколенко назвал лучшего спортсмена Украины

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко заявил, что боксер Александр Усик сейчас является лучшим украинским спортсменом.

"Я думаю, что Усик — лучший спортсмен на данный момент в Украине, и лучший боксер в мире.

И он хороший парень. Я разговаривал с ним несколько раз, когда он приезжал к нам в гости в расположение сборной Украины. Усик — очень спокойный парень, очень дружелюбный. Вы можете легко спросить его о чем угодно, о том, как он готовится к большим боям.

Конечно, интересно послушать Усика и о том, что сложно. Я знаю, что он был на передовой, не много раз, но и не один. Да, вы всегда можете помочь людям на передовой финансово, но иногда лучше помочь морально", — сказал Миколенко в интервью The Mirror.

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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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