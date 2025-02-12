Миколенко: Мне тяжело быть в Англии, но моим родителям в Украине труднее

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о общении с родителями во время полномасштабной войны в Украине.

"Каждое утро перед тренировкой я звоню родителям и спрашиваю: "Вы в порядке? Иногда это плохие новости, потому что они не спали, иногда нормальные.

Мне тяжело быть здесь (в Англии - прим.), но им в Украине труднее. Они не знают, что может произойти в эту или следующую ночь, когда россияне запускают ракеты по городам. Надеюсь, когда-нибудь это прекратится", – сказал Миколенко.