Бывший защитник молодежной сборной Украины может сменить гражданство

Бывший 26-летний защитник молодежной сборной Украины Богдан Милованов может взять испанское гражданство. Об этом стало известно сайту Sport.ua.

"Сборная Украины? Когда я был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я и не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной", — сказал Милованов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что недавно Богдан Милованов стал игроком шведского "Сириуса", подписав контракт с клубом на три года. На его счету один гол в семи матчах в составе сборной Украины U-21.