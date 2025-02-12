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Бывший защитник молодежной сборной Украины может сменить гражданство

Наши за границей

Футболист является воспитанником академий Атлетико и Хетафе

Бывший защитник молодежной сборной Украины может сменить гражданство

Фото: ФК Сіріус

Новина українською

Бывший 26-летний защитник молодежной сборной Украины Богдан Милованов может взять испанское гражданство. Об этом стало известно сайту Sport.ua.

"Сборная Украины? Когда я был в Португалии, то писали, что за мной следят. Поэтому я и не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной", — сказал Милованов.

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Напомним, что недавно Богдан Милованов стал игроком шведского "Сириуса", подписав контракт с клубом на три года. На его счету один гол в семи матчах в составе сборной Украины U-21.

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Богдан Милованов
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Журба
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