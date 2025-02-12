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Неожиданное хобби. Миколенко рассказал, в какую игру, кроме футбола, обыгрывает партнеров

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Но сейчас уже обыгрывает не так просто

Неожиданное хобби. Миколенко рассказал, в какую игру, кроме футбола, обыгрывает партнеров

Фото: evertonfc

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о своих увлечениях помимо футбола.

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Виталий заявил, что ему нравится играть в шахматы. Украинца научили играть в эту игру в академии киевского "Динамо" в летних лагерях. Как заявил Виталий, он долгое время не играл в эту игру до недавнего времени перед кубковой игрой в Питерборо, как раз перед тем, как Мойес принял в клуб.

"Перед игрой в Питерборо , в отеле мы сыграли пару партий, и я победил Майкла Кина и Жоао Вирджинию", — сказал Миколенко.

Затем я заказал шахматную доску. Теперь мы играем, когда у нас есть свободное время. Это полезно для мозга, нужно думать о тактике. Ребята действительно прогрессируют.

Изначально я пытался подтянуть их, научить играть, но теперь они уже на том уровне, что почти побеждают меня. Теперь у нас семь или восемь игроков, которые играют в шахаматы на своих телефонах", - рассказал Миколенко.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Михаил Черныш
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