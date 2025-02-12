Неожиданное хобби. Миколенко рассказал, в какую игру, кроме футбола, обыгрывает партнеров
Но сейчас уже обыгрывает не так просто
Фото: evertonfc
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о своих увлечениях помимо футбола.
Виталий заявил, что ему нравится играть в шахматы. Украинца научили играть в эту игру в академии киевского "Динамо" в летних лагерях. Как заявил Виталий, он долгое время не играл в эту игру до недавнего времени перед кубковой игрой в Питерборо, как раз перед тем, как Мойес принял в клуб.
"Перед игрой в Питерборо , в отеле мы сыграли пару партий, и я победил Майкла Кина и Жоао Вирджинию", — сказал Миколенко.
Затем я заказал шахматную доску. Теперь мы играем, когда у нас есть свободное время. Это полезно для мозга, нужно думать о тактике. Ребята действительно прогрессируют.
Изначально я пытался подтянуть их, научить играть, но теперь они уже на том уровне, что почти побеждают меня. Теперь у нас семь или восемь игроков, которые играют в шахаматы на своих телефонах", - рассказал Миколенко.
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