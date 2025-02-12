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Мерсисайдское дерби. Известно, сыграет ли Миколенко против Ливерпуля

Наши за границей
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Стартовые составы команд

Мерсисайдское дерби. Известно, сыграет ли Миколенко против Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура АПЛ, в котором "Эвертон" примет "Ливерпуль".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно выйдет в стартовом составе своей команды на левом фланге обороны.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Ливерпуль".

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Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Виталий Миколенко
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