Мерсисайдское дерби. Известно, сыграет ли Миколенко против Ливерпуля

Сегодня, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура АПЛ , в котором "Эвертон" примет "Ливерпуль".

Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно выйдет в стартовом составе своей команды на левом фланге обороны.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Ливерпуль".

The Reds to take on Everton ???? #EVELIV