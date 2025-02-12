Мерсисайдское дерби. Известно, сыграет ли Миколенко против Ливерпуля
Стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 февраля, состоится перенесенный матч 15-го тура
Матч начнется в 21:30 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно выйдет в стартовом составе своей команды на левом фланге обороны.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
The Reds to take on Everton ???? #EVELIV— Liverpool FC (@LFC) February 12, 2025
Tonight's Toffees for the Merseyside derby! ????#EVELIV pic.twitter.com/yjv2hrzHgE— Everton (@Everton) February 12, 2025
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